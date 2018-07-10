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На столичных тротуарах кладут тактильную плитку

Столица без барьеров. На городских тротуарах, вдоль остановок общественного транспорта кладут тактильную плитку для людей со слабым зрением. Такие рельефные желтые знаки появились на девяти остановках и на крупных перекрестках. Линии безопасности разработаны в двух вариантах: те, что направляют движение на тротуаре, и предупреждающие, непосредственно перед дорогой. Модернизировать планируют все остановки и пешеходные переходы.

Кроме того, для маломобильных граждан в столице на пешеходных переходах понижают бордюры, а на проезжей части ставят искусственные неровности и островки безопасности.

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