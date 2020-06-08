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На столичных водоемах начался покос растительности

На столичных водоемах начался покос растительности

В прошлом сезоне на водных объектах столицы работники "Минскводоканала" скосили и направили на переработку почти 390 тонн растительности.

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