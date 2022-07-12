На страже безопасности: в ВС Беларуси новые генералы и пополнение из выпускников военных учебных заведений

Вновь о безопасности и защите наших национальных интересов говорили на высшем уровне. Ситуация вокруг чересчур напряженная и накаляется с каждым днем.Но сегодня этот разговор с приятным акцентом и по торжественному поводу.

Во Дворце Независимости чествовали выпускников военных учебных заведений и высший офицерский состав. Эта церемония- награда за многолетнюю безупречную службу. И за годы суверенитета она стала важным и значимым государственным ритуалом. И еще актуальной как никогда. Ведь со дня реальных боевых действий на нашей земле прошло без малого 80 лет но угрозы есть и будут.

На элиту силовых структур возложены особые надежды государства. Современные вызовы нужно уметь распознать и противостоять им.Как отметит Президент, сегодня уровень угроз беспрецедентный. Но наши офицеры всегда на страже мира и спокойствия. А значит главный экзамен еще вчерашних выпускников впереди. Ольга Анищенко продолжит.

На службе Отечеству

Сегодня здесь те, кому и по духу, и на деле суждено быть защитниками семьи и Родины. И никто из них не скажет, что это легкий труд -защищать. Благо, всегда есть те, для кого честь и долг выше званий и публичного признания.





Сергей Демченко, начальник специального подразделения ДПС "Стрела" МВД Беларуси: Это почетно, это достойно. Но как говорится, нельзя обольщаться. Службы продолжается, как говорится, надо делать свое дело. Михаил Матросов, выпускник факультета Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

Александр Войтешко, первый замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Когда ставишь перед собой цель сначала на уровне батальона, дивизиона, полка, командования. Вот выполнение задач боевого дежурства в мирное время - 24 часа в сутки, 365 дней, абсолютно не снижая каких-то требований себе, а наоборот, требования эти возрастают. Потому что ситуаций очень много. Мы уже это видели и из компании Ryanair и другие ситуации. Нештатные и предотвращение нарушения государственной границы, использование воздушного пространства - все это каждый день, все это сложно, но это все конец. Нет нерешаемых задач.

В рядах генералов пять новичков. Без пяти минут. Кто-то подумает: всего-то 5. Но зато каких. Они скоро примерят новые наплечные знаки. А вместе с ними новые мундиры. Все уже отшито. Но пока, говорят, не положено. Такая традиция.

Конечно, в мастерской нужно примерить мундир, но мундир надевается только после того, когда Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Беларусь в соответствии с установленными требованиями вручит генеральские погоны.

Служить миру

Здесь самые лучшие. Элита силового блока. Они охраняют рубежи, спасают жизни, борются с преступностью - каждый день проверяет на прочность. Задачи неизменны. Другое дело, мир уже другой. И честь мундира сегодня нужно защищать на всех фронтах.

Президент: Политика нашего государства, направленная на поддержку человека в погонах, была и остается неизменной

Сегодня меняется не только мир, меняются сами армии, способы ведения военных действий. В войска поступают новые высокотехнологичные образцы вооружений. Интеллект востребован как никогда, что в свою очередь требует не только от офицеров, но и от солдат и сержантов глубочайших знаний. И такая тенденция будет только усиливаться. Но эти знания передать своим подчиненным, солдатам и тем же сержантам можете только вы. Мы всегда это понимали и делали соответствующие выводы. Поэтому политика нашего государства, направленная на поддержку человека в погонах, модернизацию Вооруженных Сил - главного гаранта суверенитета и независимости Беларуси, была и остается неизменной. Должен вам сказать, что эта политика в плане социальной защиты наших военных и вообще силовых структур будет усиливаться уже с будущего года. Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси

Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности.Уверен, что в ходе учебы в военных вузах вы внимательно изучали развитие военно-политической обстановки и отлично понимаете происходящее на наших западных границах. Под видом усиления защиты Европы и разного рода "оборонительных" учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Военные это видят.Более того, в последнее время (и мы это подробно вчера обсуждали с президентом Российской Федерации) разрабатывается стратегические планы нападения на Россию и главное направление удара (история повторяется) - через Украину и через Беларусь. Видимо, новоявленные "крестоносцы" из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного "броска на Восток", забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников.

Словом, сегодня готовность номер один. Во времена, когда на внешнем контуре далеко от спокойствия, иного просто не дано. И не в этом зале говорить о натовской стратегии и тактике. Если альянс в ускоренном порядке расширяет границы, быть начеку - задача-минимум. Но это еще полбеды, заметит Александр Лукашенко.





Президент: Против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война

Против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война, которая всегда носит наступательный характер. Одновременно предпринимаются попытки расколоть экономические и политические союзы, в которые входят Беларусь и Россия. Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Беларуси не пошатнулась, мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы.

Оценить военные риски и предложить, как обеспечить безопасность - это тоже профессия. И так сложилось, что осваивают ее не только мужчины. Ксении Римашевской это удалось первой из белорусских дам. Она дважды выпускница Военной академии. Всегда хотела не как у всех. И когда родные рассказали, что на одну из специализаций радиоэлектронной борьбы факультета Генштаба впервые набирают девушек, не сомневалась ни минуты: у нее получится! Говорит, офицеры - это семейное. Люди чести и достоинства - перед глазами всегда был пример отца и брата. А теперь она пример для них. Знает: легко не будет. Но такая служба!

Ксения Римашевская - выпускница факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси, и сегодня в рядах новоиспеченных генералов и выпускников она одна такая. Подполковник Римашевская среди других получает благодарность из рук Президента.

Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

По традиции Александр Лукашенко вручит и генеральские погоны. Звезды, которые "зажигают" для обеспечения мира и спокойствия в стране и регионе. У них за плечами бесценный опыт и непростой карьерный путь. И они точно знают: мир не будет прежним. Нынешний политический и военный накал не пройдет бесследно. Он обернется многополярностью, сменой мирового гегемона и тем, о чем многие предпочитают умолчать. Но Александр Лукашенко скажет.

Президент: Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет

Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет. Вы завтра придете в войска и органы управления в период, когда нам и ухо нужно держать востро, и порох в пороховницах сухим, потому что как никогда еще в современной истории наша республика не сталкивалась с таким беспрецедентным уровнем угроз и вызовов национальной безопасности. Офицерам предстоит без какой-либо раскачки войти в коллективы, ответственно и профессионально приступить к работе. Убежден, что вы сможете обеспечить мирную жизнь наших граждан и стабильность в обществе. Как никогда на нас, военных людей, смотрят наши люди с большой надеждой. Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования пользуются большой поддержкой и доверием народа. Люди верят, что мы, офицеры, сделаем все возможное, да и невозможное для защиты Отечества. И у нас нет права их подвести. Я хочу, чтобы вы были достойны этого доверия. Мы люди военные, нас готовят для войны. Но мы должны сделать все, чтобы этой войны не было.

Александр Лукашенко уже в неформальной обстановке поздравит вчерашних выпускников и завтрашних генералов, напутствуя на будущую службу. Расслабиться им можно, пожалуй, лишь сегодня. И насколько этот момент важен в их личной семейной истории, настолько он значим в глобальном масштабе.

Президент: Современные фашисты стран НАТО никуда не делись

Современные фашисты стран НАТО никуда не делись, они не умерли. И они планируют нанесение удара через Украину и Беларусь. Поэтому, может быть, даже отчасти интуитивно я понял это еще в феврале и приказал министру обороны, начальнику Генерального штаба разработать операцию и закрыть полностью западную границу. Хотя, казалось бы, угроза была на южной границе. Мы тоже там не спали, но закрыли западную границу. И, как видите, спустя несколько месяцев эта стратегия подтверждается. Мы делаем соответствующие выводы из этого конфликта в Украине. Потому что война сегодня там, не дай бог это наша война в Беларуси. Именно так нам придется защищать наше Отечество, если там безумцы возьмут верх. Конечно, Европа воевать не хочет. Никакие они не вояки. Но и понятно то, что Европа сегодня ничего не решает. Она полностью находится под сапогом вашингтонского куратора. Поэтому нам, ребята, расслабляться ни в коем случае нельзя.





Мы понимаем, какая серьезная и ответственная задача сейчас стоит перед нами - защитить, сберечь свое спокойствие и независимость в нашем общем доме - Республике Беларусь. Мы к этому готовы. Павел Шилин, офицер Сил специальных операций, выпускник факультета Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси