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На страже информационной безопасности - в Белтелерадиокомпании поздравляют с Днем защитников Отечества
Под бой барабанов сегодня с самого утра принимали поздравления с Днем защитников Отечества в Белтелерадиокомпании! Ритм на весь день на Макаенка, 9 заложил образцовый ансамбль "Антре".
И настрой, и дух боевой заданы! Очень кстати, когда напряжение на фронтах информационных не сбавляет обороты. А оппоненты то и дело подкидывают провокации и очередные фейки в сторону белорусов. В такой ситуации и у звания "защитник Отечества" появляются новые грани. Фактически сегодня праздник всех, кто словом и делом, в погонах и без защищает родную землю.
Сегодня, мне кажется, этот праздник опять такую военную окраску приобрел, потому что в мире неспокойно, и каждый из нас должен ощущать себя тоже солдатом и тоже защитником Отечетва. И приятно, что традиции сохраняются. В некоторых странах эти праздники забыты - и результат соответствующий. Я считаю, чтов этом плане все мы делаем правильно.
Та обстановка, которая разворачивается на наших границах, говорит о том, что молодые люди в любой момент могут стать на защиту своих рубежей. Сегодня реализуется на просторах Республики Беларусь такая инициатива, как ополчение, поэтому все мужчины сегодня отмечают, и их поздравляют их женщины.
Любой мужчина - это, конечно же, защитник своей семьи, есть у него погоны, звания, или нет. Любви хотелось бы пожелать, она - двигатель всего.
Защитникам Отечества посвятили также выставку работ художников, чье детство связано с войной. Они видели, каким было "Жаркое лето 41-го"и "Август 44-го". На экспозиции и партизанские тропы, и оперативные учения, а еще портрет солдата - образ советского человека, что не отдал Родину оккупантам.
Составляют основу и суть этого праздника - День защитников Отечества. Я бы хотел поздравить всех ветеранов, служащих и гражданских. Мы все являемся защитниками Отечества.
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