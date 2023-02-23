На страже информационной безопасности - в Белтелерадиокомпании поздравляют с Днем защитников Отечества

Сегодня, мне кажется, этот праздник опять такую военную окраску приобрел, потому что в мире неспокойно, и каждый из нас должен ощущать себя тоже солдатом и тоже защитником Отечетва. И приятно, что традиции сохраняются. В некоторых странах эти праздники забыты - и результат соответствующий. Я считаю, чтов этом плане все мы делаем правильно.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании