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На стройке в ЖК "Олимпик-2" с седьмого этажа сорвался прораб, он в реанимации

На стройке в ЖК "Олимпик-2" с седьмого этажа сорвался прораб, он в реанимации

По предварительным данным, днем 21 ноября52-летний прораб, оступившись, упал с седьмогоэтажа строящегося дома. В бессознательном состоянии его обнаружили коллеги на шестом этаже. Мужчина госпитализирован и в настоящее время находится в реанимации. Об этом в своем Telegram-канале сообщаетСледственный комитет Беларуси.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают работников организации, изымают документацию по охране труда и технике безопасности.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.

Фото:Следственный комитет Беларуси

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