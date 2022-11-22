На стройке в ЖК "Олимпик-2" с седьмого этажа сорвался прораб, он в реанимации

По предварительным данным, днем 21 ноября52-летний прораб, оступившись, упал с седьмогоэтажа строящегося дома. В бессознательном состоянии его обнаружили коллеги на шестом этаже. Мужчина госпитализирован и в настоящее время находится в реанимации. Об этом в своем Telegram-канале сообщаетСледственный комитет Беларуси.