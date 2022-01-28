На сцене Дворца Республики состоялась премьера песни "Миллионы сердец"

Во Дворце Республики проходит концерт мастеров искусств Беларуси "Миллионы сердец". Название и сюжет перекликаются с одним из главных тезисов главы государства в Послании белорусскому народу: «Кто, если не мы, миллионы патриотов с сердцами, бьющимися в едином ритме, в ответе за страну, за ее будущее? Сбережение исторической памяти, укрепление единства белорусского народа и сохранение независимости - глобальные цели белорусов всех возрастов и профессий.

В эти минуты рядом с площадкой находится наша съемочная группа. Нина Можейко готова поделиться подробностями (прямое включение).

Концерт мастеров искусств завершился буквально несколько минут назад на очень торжественной, но вместе с тем понятной для каждого белоруса ноте. Со сцены сегодня озвучили главное - только мы в ответе за свое будущее, поэтому уже сегодня, сейчас нужно действовать и работать на опережение. И у нас для этого есть все необходимые ресурсы.

Помнить, сохранять и приумножать. Именно эти три глагола стали в основу сюжетной канвы концерта мастеров искусств Беларуси "Миллионы сердец".

Открылся концерт массовым вокально-хореографическим прологом "Шчасце кожнаму дому". Спокойствие и комфорт, простой, но такой важный уют в наших домах сегодня являются главной ценностью, которую не купишь ни за какие деньги. В прологе звучали старинные белорусские инструменты, а на сцену вышли сразу несколько коллективов - арт-группа "Беларусы", БГА народной музыки "Свята", Национальный академический народный хор имени Цитовича, а также ансамбль танца, музыки и песни "Белые росы" из Гродно.

Концерт состоял из нескольких блоков: "Наследие", "Память народа", "Символ единства", "Вместе - в будущее"

Действие получилось очень красочным не только благодаря последним шоу-технологиям - видеоконтенту и спецэффектам. О главном говорили те, кто совершенно особенно чувствует повестку - представители творческой элиты всех поколений. Говорили вкрадчиво, цитируя белорусских классиков.

В концерте приняли участие представители нового поколения творческой молодежи. Лауреаты международных конкурсов, стипендиаты спецфонда Президента РБ по поддержке талантливой молодежи, а также финалисты шоу X-Factor Belarus - они исполнили попурри из песен легендарного ансамбля "Песняры".

Беларусь - государство для народа. Поэтому надо видеть и слышать народ.



Сегодня на сцене Дворца Республики состоялась премьера песни "Миллионы сердец". Авторы - Юлия Быкова и Евгений Олейник.