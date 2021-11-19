На сцене шоу X-Factor Belarus начались генеральные прогоны

На сцене шоу X-Factor Belarus приступили к репетициям в режиме прямого эфира. Это значит, что прогон проходит по расписанию трансляции, без пауз. На этапе видеопрезентаций каждого финалиста техническая команда готовит номера: запускает настройки индивидуального сценария и выносит необходимый реквизит. Сегодня состоялись и встречи со звездными наставниками. Руслан Алехно и Сергей Соседов присутствуют на площадке и дают важные рекомендации. Мастер-класс своим подопечным провел и Серега. По-прежнему в тайне остается имя четвертого участника его звездной команды. Кто же загадочный четырнадцатый финалист шоу X-Factor Belarus - узнаем в субботу, 20 ноября, в прямом эфире на "Беларусь 1".