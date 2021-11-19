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На сцене шоу X-Factor Belarus начались генеральные прогоны

На сцене шоу X-Factor Belarus приступили к репетициям в режиме прямого эфира. Это значит, что прогон проходит по расписанию трансляции, без пауз. На этапе видеопрезентаций каждого финалиста техническая команда готовит номера: запускает настройки индивидуального сценария и выносит необходимый реквизит. Сегодня состоялись и встречи со звездными наставниками. Руслан Алехно и Сергей Соседов присутствуют на площадке и дают важные рекомендации. Мастер-класс своим подопечным провел и Серега. По-прежнему в тайне остается имя четвертого участника его звездной команды. Кто же загадочный четырнадцатый финалист шоу X-Factor Belarus - узнаем в субботу, 20 ноября, в прямом эфире на "Беларусь 1".

Во время прямого эфира откроются линии для голосования

Судьба финалистов в руках телезрителей, ведь именно телезрители решат, кто продолжит борьбу в проекте. Телефонные линии для голосования откроются на 20 минут после выступления всех участников. Старт объявят ведущие шоу Марианна Муренкова и Владимир Богдан. Данные зрительских симпатий обработают и озвучат во время трансляции. Два финалиста, которые наберут меньшее количество голосов, автоматически покинут проект. Еще два исполнят песню за жизнь. Исход битвы решат звездные наставники Ольга Бузова, Серега, Руслан Алехно и Сергей Соседов.

Закулисье проекта - в официальном аккаунте @xfactorbelarus вInstagram, на Youtube-канале X Factor Belarus и в других соцсетях.

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