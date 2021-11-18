На сцене шоу X-Factor в Беларуси прошла первая репетиция с телекамерами

Для большинства финалистов это первый опыт точечной работы на профессиональные объективы.

Первая репетиция перед прямым эфиром шоу X-Factor в Беларуси

Здесь есть свои нюансы, так как съемка будет длиться непрерывно. Только на главной площадке, в зале, 15 камер, еще 9 на прилегающих территориях. Это зона бабл, где финалисты будут следить за ходом трансляции, зеркальный коридор, помещение для интервью, которое прозвали "комнатой плача". Если на этапе телекастингов участники должны были выйти на сцену без репетиций, то сейчас номер доводят до совершенства. Вместе с профессиональной командой выстраивается звук, видеоконтент экранов и даже свет. У каждого из финалистов свой индивидуальный сценарий, подробности которого раскроем только в прямом эфире в субботу на "Беларусь 1".

В прямом эфире откроются линии для голосования телезрителей

Интригой шоу станет не только объявление 14-го финалиста. Имя 4-го участника в команде Сереги узнаем в прямом эфире. На глазах у телезрителей развернется настоящая драма. Двое финалистов покинут проект автоматически по итогам голосования аудитории. Жесткого отбора требуют правила мировой франшизы, так звездные наставники изначально превысили допустимый лимит набора в команды и вместо 12 набрали 14 человек. Кто сможет использовать бесценный шанс кардинально изменить свою жизнь и стать знаменитым, решать вам. Поддержать своего фаворита можно будет после выступления всех участников, когда ведущие объявят старт голосования.

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