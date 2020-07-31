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На Свислочи организуют экскурсии на байдарках

Велосипедные маршруты, пешеходные экскурсии, а теперь и водные прогулки по Свислочи на байдарках. Сплав по самым живописным местам - новый туристический тренд. Не отстает от моды и столица. Каждый вторник водный тур начинается с пирса на проспекте Победителей. Путешествие с остановками в районе стелы и Троицкого предместья длится два часа. Опытные гиды расскажут интересные факты про Минск.

Все необходимое оборудование путешественникам дадут на старте. В ближайшее время подобные водные маршруты организуют во всех областных городах страны.

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