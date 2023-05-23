На свободу с чистой совестью? Откровенное интервью Романа Протасевича

Стать частью белорусского общества, заниматься семьей с мыслью о собственных детях, которые будут расти и наслаждаться миром и красотой Беларуси. О переосмыслении событий 2020 года, а также вреда, причиненного белорусам, в интервью Агентству теленовостей рассказал помилованный накануне Роман Протасевич. Напомним, суд приговорил его к 8-ми годам колонии и признал виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении Президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси, а также в других преступлениях. "Политвязень" - предатель - осужденный: что дальше в планах у свободного гражданина Беларуси? И терзает ли его чувство вины?

Иногда кажется, вроде же никого не убивал, ничего такого, а стоишь в ряду с боевиками. Это очень дико, - поделился Роман Протасевич.



Какие были ожидания, когда все начиналось



Никто не мог подумать, что в целом так будет развиваться ситуация. Даже когда прозвучали первые звуки светошумовых гранат, я сказал в редакции не писать про это. Это явный вброс. Никогда такого не было и просто не могло быть. Я сам не мог поверить в то, что происходило, рассказал Роман.



"Это была информационная война, это никто не скрывает. Да, я был пропагандистом со стороны оппозиции".



"Я вспоминаю те кадры, которые тогда лично видел. Я бы не сказал, что это самые приятные воспоминания", - утверждает Протасевич.



Точка невозврата



Это было событие вечера 9 числа, когда все началось, вспоминает Роман. Если до этого все воспринималось как информационное противостояние, то после тех событий, которые происходили 9, 10 и 11, это стало той самой точкой невозврата.

