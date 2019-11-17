На связи с нами информационный центр

Здесь в течение всего дня проходят пресс-конференции руководства Центризбиркома.



Всю последнюю информацию узнаем у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.



Мы сейчас находимся прямо в зале пресс-конференций инфоцентра на этих парламентских выборах. Здесь официальная статистика о ходе голосования для всей прессы, которая аккредитована на эту кампанию. Почти 700 журналистов - и вести из этого зала разлетаются по лентам информагентств, теле- и радиоэфирам.



Недавно завершилась пресс-конференция заместителя главы Центризбиркома Вадима Ипатова. И, конечно, самые главные данные - о явке избирателей на этот момент, через 6 часов после открытия избирательных участков по всей стране. Назову только общую цифру - 55,47 % . А подробней о том, как голосуют области, давайте послушаем прямо сейчас. Официальные данные от ЦИК (видео).



В лидерах Могилевская область - 62,25 %. По всем округам в Могилевской области выборы состоялись.



Витебская область - 61,12%. В Гомельской области проголосовало 60,09 %. Выборы во всех округах Гомельской области состоялись. Минская область - 56,65 %. Гродненская - 56,27 %. Брестская область - 52,09 %. Минск - 44,57 % избирателей.



На связи по традиции во время пресс-конференции были и области (видео).



Мнения Артема Турова, международного обозревателя от миссии СНГ, и Сергея Чижика, первого зампредседателя президиума НАН Беларуси (видео).



Следующая пресс-конференция в этом зале запланирована через полтора часа - в 17:00. К прессе вновь выйдет заместитель главы ЦИК Вадим Ипатов. Мы обязательно расскажем вам и про свежие цифры голосования, и про вопросы, которые поступают в ЦИК в течение дня от наблюдателей, избирателей или кандидатов.



