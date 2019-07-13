На связи заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

Сегодня со своими спорными вопросами и проблемами можно будет обратиться на прямые телефонные линии. До полудня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Сергей Невмержицкий, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Федор Римашевский.