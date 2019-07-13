ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На связи заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

Сегодня со своими спорными вопросами и проблемами можно будет обратиться на прямые телефонные линии. До полудня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Сергей Невмержицкий, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Федор Римашевский.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все