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На связи завтра заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

На связи завтра заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

На связи завтра заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Совета депутатов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Виктор Сиренко, а в столичной мэрии - первый зампредседателя Федор Римашевский. Напомним, звонки принимаются с 9 утра и до полудня.

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