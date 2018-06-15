На связи завтра заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Совета депутатов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Виктор Сиренко, а в столичной мэрии - первый зампредседателя Федор Римашевский. Напомним, звонки принимаются с 9 утра и до полудня.