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На такси ко ІІ Европейским играм появились специальные эмблемы
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Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
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ГТК: Пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
В музее истории ВОВ наградили 37 лучших студентов-стипендиатов от ФПБ
В Белтелерадиокомпании проходит акция "Здоровье женщины - здоровье нации"
Вольфович: Наши оппоненты используют все возможности, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку
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"Грузинская мечта" была близка к исполнению - кого не удовлетворили результаты выборов
На 79-й сессии ГА ООН принята резолюция о сотрудничестве с ОДКБ
Вашингтон заранее поделился своим решением с Сеулом о разрешении Украине наносить удары по России
Путин подписал указ об утверждении обновленной ядерной доктрины
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Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера