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На "Тбилисобу" в Минск приехали более 70 артистов из Грузии

Ярким событием сегодняшнего дня стал фестиваль с грузинским акцентом в Минске - "Тбилисоба". В белорусскую столицу приехали более 70 артистов из Грузии. В Верхнем городе развернулись многочисленные фуд-корты. Сюрпризы гостям фестиваля подготовила и белорусская сторона. Все краски и вкусы грузинского праздника в репортаже Ларисы Гулякевич.

Грузинский национальный колорит, запах шашлыков и "Беловежская пуща" в исполнении многоголосого коллектива "Швидкаца". 40 выездных точек с хинкали, харчо, хачапури, чурчхелой - фуд-корты расположились в самом сердце Минска: от Верхнего города до набережной Свислочи.

"Тбилисоба" проходит под девизом "Праздник с грузинско-белорусским характером"

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Особой популярностью пользовалась зона "Турмаркет"

Ярмарка грузинских и белорусских мастеров, детская и танцевальная площадки и даже настоящая белорусско-грузинская свадьба с национальными тостами и обычаями обеих стран. Особой популярностью пользовалась зона "Турмаркет", где можно было приобрести путевки в Тбилиси, Кутаиси, Батуми или выиграть экскурсию по Грузии.

Хедлайнеры праздника "Тбилисоба" - группа "Мгзавреби", которая сегодня и завершит культурную программу в полночь. Также вечером будет звучать грузинское многоголосье, обладатель первой премии на "Славянском базаре" этого года Георгий Путкарадзе.

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