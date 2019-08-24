3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На "Тбилисобу" в Минск приехали более 70 артистов из Грузии
Ярким событием сегодняшнего дня стал фестиваль с грузинским акцентом в Минске - "Тбилисоба". В белорусскую столицу приехали более 70 артистов из Грузии. В Верхнем городе развернулись многочисленные фуд-корты. Сюрпризы гостям фестиваля подготовила и белорусская сторона. Все краски и вкусы грузинского праздника в репортаже Ларисы Гулякевич.
Грузинский национальный колорит, запах шашлыков и "Беловежская пуща" в исполнении многоголосого коллектива "Швидкаца". 40 выездных точек с хинкали, харчо, хачапури, чурчхелой - фуд-корты расположились в самом сердце Минска: от Верхнего города до набережной Свислочи.
"Тбилисоба" проходит под девизом "Праздник с грузинско-белорусским характером"
Особой популярностью пользовалась зона "Турмаркет"
Ярмарка грузинских и белорусских мастеров, детская и танцевальная площадки и даже настоящая белорусско-грузинская свадьба с национальными тостами и обычаями обеих стран. Особой популярностью пользовалась зона "Турмаркет", где можно было приобрести путевки в Тбилиси, Кутаиси, Батуми или выиграть экскурсию по Грузии.
Хедлайнеры праздника "Тбилисоба" - группа "Мгзавреби", которая сегодня и завершит культурную программу в полночь. Также вечером будет звучать грузинское многоголосье, обладатель первой премии на "Славянском базаре" этого года Георгий Путкарадзе.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как избежать военных конфликтов, рассказали эксперты на конференции по евразийской безопасности
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов