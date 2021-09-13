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На текущей неделе в Беларуси ожидаются похолодание и дожди

В Беларусь пришли дожди на смену бабьему лету. Рабочая неделя будет не столь жаркой, как в выходные. Сегодня до плюс 22, в ночные часы до 14. Тепло будет до пятницы, после станет холодать.

Такой температурный фон - климатическая норма для этих чисел сентября.

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