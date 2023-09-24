На теле- и радиоканалах Белтелерадиокомпании стартовал новый сезон с яркими премьерами

Мы как можно больше вещей пытаемся изменить к новому сезону, и в этот раз многие программы получили новое лицо, будут новые проекты, например, на телеканале НТВ будет новый общественно-политический проект. Некоторые передачи получат новые декорации, как например, передача "Добрай раніцы, Беларусь!". И это еще не все - мы не все заявляем, потому что не стоит опережать события. Новый сезон у нас будет продолжаться до начала следующего нового сезона.

Иван Эйсмонт