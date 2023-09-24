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На теле- и радиоканалах Белтелерадиокомпании стартовал новый сезон с яркими премьерами
Осень с приставкой "теле" наступила теперь уже официально. На всех теле- и радиоканалах Белтелерадиокомпании вовсю идут премьеры. Но не только на них медиахолдинг делает ставку. Задача со звездочкой - предложить контент для всех, зрителям без возрастных ограничений и предпочтений.
Стабильно пользуются популярностью шоу для семейного просмотра. К таким, бесспорно, можно отнести и героев дня - проект с громким и запоминающимся названием "ГЕРОИ". С него 24 сентября стартовали на первой кнопке в дневной прайм-тайм.
В этом сезоне на киберарене встретятся подростки из 4 стран - России, Словакии, Узбекистана и Беларуси. А после окончания международного баттла проект реинкарнируется с приставкой "Перезагрузка". На прочность проверим звезд сцены, экрана и спорта.
Самое рейтинговое утреннее шоу страны "Добрай раніцы, Беларусь!" завтра, 25 сентября, выйдет в прямой эфир в новых студийных декорациях. Переоделись к новому сезону и в соседнем павильоне - программа "Скажинемолчи" отныне будет вещать в неоклассическом стиле. Зрителей по-прежнему ждут статусные гости и содержательные беседы. А первым гостем обновленной студии стал председатель Белтелерадиокомпании - Иван Эйсмонт.
Мы как можно больше вещей пытаемся изменить к новому сезону, и в этот раз многие программы получили новое лицо, будут новые проекты, например, на телеканале НТВ будет новый общественно-политический проект. Некоторые передачи получат новые декорации, как например, передача "Добрай раніцы, Беларусь!". И это еще не все - мы не все заявляем, потому что не стоит опережать события. Новый сезон у нас будет продолжаться до начала следующего нового сезона.
Нарастили и объем информационной нагрузки. С понедельника на "НТВ-Беларусь" будут свои новости, с эфирной студией и ведущими. На "Беларусь 3" стабильно придем за классикой в кино, а еще за содержательными путешествиями и традиционными рецептами белорусской кухни.
Высокую планку держит пятая кнопка. Кстати, несколько месяцев назад появился интернет-сайтsport5.by. Количество пользователей ресурса уже приятно впечатляет. Не отстает и молодежное вещание. В новом сезоне на широкие экраны вышла премьера шоу "Это моя семья", в котором участники доказывают, что самые дружные семьи - в Беларуси.
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