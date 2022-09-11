На телеканале Беларусь 1 стартует новый проект "Герои"

Ровно через неделю Белтелерадиокомпания войдет в новую эру. Вас ждет новый сезон премьер и героев. Президентский спортивный клуб совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям и командой Белтелерадиокомпании покажут, кто не на словах герои нашего времени. Те, кому под силу укротить огонь, воду, воздух и медные трубы. Парни и девушки "из соседнего двора", за суперсилой которых будет следить вся страна.

Спортивно-развлекательное шоу чем-то отдаленно напомнит легендарную спортландию. Но испытания стали серьезнее и перешли в киберпространство. Зрителей приглашают в компьютерную игру, где все реально. А в главной роли обычные старшеклассники, которые в свободное от учебы время находят себя в пожарно-спасательном спорте.





Прототипа такого шоу нет в мире. Исключительно белорусы разработали правила игры и построили параллельную реальность, где 16 лучших команд со всех уголков страны пройдут полосы препятствий. Кто возьмет главный "Кристалл" и даст фору пожарным? Каждую деталь увидит зритель в нашем эфире.

Пока же организаторы обещают вспышку адреналина в крови. Ее уже пережила наш корреспондент Лидия Заблоцкая. Предстартовый "трейлер" игры прямо сейчас.

Супергерои, которые, наконец, вышли из тени. Сверхспособности укрощать воду, огонь и воздух на глазах у миллионов. Эмоции, когда сердце уходит в пятки и дыхание перехватывает, теперь не во время просмотра заокеанских комиксов, а все нашим белорусским ребятам.

Главные роли в новом шоу - не просто школьникам, случайно попавшим в телепавильон Минского конькобежного стадиона. В течение 15-ти воскресений мы будем болеть за ребят "Избранных", которые после уроков профессионально занимаются пожарно-спасательным спортом.





Моя история началась случайно. Позвал учитель по ОБЖ на соревнования. Я вообще не знала, что такой вид спорта существует. Это как бы не женский спорт. Екатерина Касач, участница проекта "Герои" (г. Солигорск)

Это как зависимость, можно и так сказать, когда занимаешься этим пятый год подряд, уже трудно это отпустить. Это как часть тебя. Артем Гайдайчук , участник проекта "Герои" (г. Борисов)

До активации компьютерной игры эти ребята стали победителями районных и областных соревнований. И вот республиканский этап. Всего 16 команд со всех уголков страны - по две от каждой области, две от Минска, а кроме них - команды лицея МЧС и юных спасателей Университета гражданской защиты. Проведение финала "не по канонам" - инициатива Президентского спортивного клуба.

Мы поддерживаем этот вид спорта, пропагандируем данную деятельность, деятельность МЧС, которая очень важна по пропаганде пожарно-спасательного, в том числе дела общего. Сам финал мы решили сделать как никогда именно в спортивной отрасли эксклюзивным, индивидуальным.

У нас получилось, мы сделали продукт, который отвечает не только реалиям современного времени, но и для нового поколения это уже что-то такое интересное. При реализации этой идеи мы соединили две составляющие. Первое, это, конечно, самые последние наработки индустрии развлечений. И вторая составляющая - это пропаганда профессии "спасатель".

Первый разговор руководителей Белтелерадиокомпании и Президентского спортивного клуба случился на проводах из карьеры Дарьи Домрачевой. Тогда, в 2019-м, шла речь о "реинкарнации" легендарной спортландии.





Времена изменились, надо отходить уже от обручей и мешков, в которых прыгали дети. Тогда из современных технологий мы пришли к этому, внесли свою изюминку. Изюминка заключается в участии МЧС. В наше время нам подброшены немного иные герои, с этим нужно что-то делать, в том числе благодаря таким проектам. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

Целый год команда разработчиков "сканировала" желания телезрителя, тинейджеров в особенности. Создавала буквально чертежи. Исключительно белорусы без привлечения так называемых гуру Запада создали с нуля целую библию проекта, аналогов которому нет в мире. Соревнования юных пожарных перенесли в виртуальную реальность.

А теперь спойлер для особо эмоциональных: даже если падение и будет, то без травм. Вся инфраструктура, которую расположили на пяти тысячах квадратных метров, сертифицирована.

Соблюдались все правила. Работали и скалолазы, и люди, которые занимаются горными подъемами. Потому что система карабинов, безопасности проходила все сертификацию. И когда уже на нее вышли наши участники-ребята, мы были спокойны, потому что знали, что они в безопасности. Знаю, что в минуты паузы съемочная группа, особенно мужчины, очень хотели и пытались пройти этапы. Не у всех получилось. А у них, 14-15-летних, получалось.

Итак, в новой "телематрице" - две команды. В каждой по два парня и обязательно юная "стальная" леди. Для прохождения четырех этапов, связанных с водой, работой на пятиметровой высоте, огнетушителем и пожарным рукавом в руках, нужны знания, опыт и натренированность.

Препятствия, что за гранью зоны комфорта школьников, на самом деле имеют много общего с реалиями самих спасателей. Те же стихии - земля, вода и огонь - встречаются часто в экстремальных ситуациях пожарников. Да и сами преграды - те, что видите на экране, не взяты из чьих-то фантазий и компьютерных игр. Создатели проекта сделали фактически невозможное. Для съемочной площадки повторили все, через что проходят пожарные, когда тренируются. И взяты эти локации из центра безопасности МЧС.





Потому в обертке компьютерной драмы, где у парней "с соседнего двора" есть своя легенда, форма и никнеймы, отчасти привычный ряд эстафет. Не думайте, что полосы препятствий красоты здесь ради. Все по-настоящему: барьеры, подъем на высоту, боевое развертывание. Вместо учебной башни - скалодром в 10 метров по стандарту. Как и в пожарном спорте: преодолеть страх - главное.

Этап "Воздух" не каждому дан. Нужно было с помощью спасательной веревки - страхующего устройства - преодолеть этот этап на определенной высоте. Конечно, преодолев в себе чувство страха, пройти от старта до финиша за определенное время. И еще сохранить заветный кристалл - это тоже определенное испытание, которое не каждый на себе прочувствует в боевой работе.

Здесь борьба между теми же "Холтом" и "Смерчем" не во спасение жизни, а на захват желанного кристалла. Количество таких в течение всей игры и приведет к победе. Что может помешать, так это страх перед 18-ю камерами. Они с помощью режиссерской руки профессионально фиксировали не только соблюдение правил, но и эмоцию.

У нас были случаи, когда на воздушный этап проходит девочка. Она запутывается в каких-то препятствиях, мы понимаем, что нужно останавливать съемку, что она уже не выпутается. Она все равно продолжает вперед. Нет, не останавливается и доходит до финала. Потому что в этот момент в них действительно просыпается сверхсила - я могу и я хочу.

За эмоциональную настройку игроков и их бодрость духа отвечают Мерея и Рей. Вам они знакомы. Это ведущий телеканала "Беларусь 2" Даниил Жданько и представительница Беларуси на детском "Евровидении" Хелена Мерааи.

В команде с ведущими - смотрительница за правилами игры. Функция Юсты (она же Дарья Лукашенко) - четко ставить задачу, активировать игру и досконально сканировать каждый шаг участников. За образом строгой, но справедливой - папка чертежей для "виртуального" облика, шесть часов в кресле гримера и ежедневная проработка тембральной техники.

В одном решении Юсты - мнения команды профессиональных судей. Их пристальное слежение вне попадания объектива. За развитием событий следит старший судья. Его инструментарий: электронный секундомер, зоркий взгляд и опыт оценивания 12-ти чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту.

Организаторы проекта, конечно, проявили огромную фантазию. Они постарались сделать для ребят такие локации, которые их ставят в достаточно жесткие условия. Опять же звуковые эффекты, эффекты с открытым пламенем, использование азотных установок налагает экстремальную ситуацию. Спортсмен с этим должен справиться здорово и показать хороший результат. Степан Комендант, старший судья проекта "Герои", судья международной категории по пожарно-спасательному спорту

"Герои" заряжены на эмоциональный зашкал. Это первый в стране проект, который раскрыл благородство юных спасателей. Эмоции, которые обычно под железной оболочкой. Вы поймете: нормативы важны, но человечность у них превыше.

Время героев пришло. И для настоящих главное не победа, а остаться верным призванию – помогать. Но какое же соревнование без трофея? Главный приз проекта - многофункциональная силовая площадка для воркаута и выполнения физических упражнений всех видов и сложностей. Чтобы обычный подросток доказал сам себе: героем не рождаются. Им можно стать. Достаточно лишь встать с дивана.

Офицер-спасатель всем этим занимается во время 4-летнего цикла, 4-летней подготовки. Для нас очень важно И для нас очень важно, что детки активно подхватили и поучаствовали во всех этапах этого шоу "Герои". Убежден, что это будущие спасатели Беларуси, которые поступят на службу в органы подразделения и в будущем будут оказывать помощь людям.