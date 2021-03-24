На термометре - весна

Курс на повышение температуры. Потепление ощущается уже сегодня в Минске и области. И с каждым днем будет все больше солнечных часов. Завтра в столице еще будут ощущаться контрасты марта - гололедица и до 7 градусов со знаком плюс, в основном обойдется без осадков. Во многих районах растает последний снег. Теплыми, но дождливыми обещают быть выходные. Воздух прогреется до 8 градусов выше нуля.