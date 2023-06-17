На территории Беларуси захоронено около 40 тысяч солдат вермахта: народ, который они уничтожали, не тревожит их

Польское телевидение в прямом эфире транслировало снос монумента Красной армии, под которым захоронены останки 500 военнослужащих. Работы сопровождались комментариями и смехом журналиста.

В борьбе с мертвыми поляки уже давно перешли все красные линии. Но эти кадры не оставят равнодушными, пожалуй, никого. Как реагировать белорусам на подобные поступки? Ведь на польской территории под этими монументами лежат останки наших земляков. И воспринимаются подобные поступки как личное оскорбление и белорусов. О ненависти и благородстве нации в новом выпуске "По форме" Анна Чиж-Литаш.

Я недавно была в командировке в Бресте. Совершенно случайно, проезжая по городу, обратила внимание на военное гарнизонное кладбище. Журналистский интерес взял верх, и я быстро разузнала всю информацию об этом месте. Оказалось, что помимо белорусских военачальников и офицеров здесь захоронены военнослужащие Войска Польского.





Часть из них погибла в период Первой мировой войны, остальные - в межвоенный. Каждая могила досмотрена. Трава вокруг скошена, а ухаживают за этим местом подростки из Центра патриотического воспитания, который расположен в Брестской крепости. С одной стороны, меня охватило чувство гордости за белорусов, с другой - злость. Ведь час назад я увидела новость, как поляки в прямом эфире снесли памятник "Благодарность Красной армии". Под его плитой захоронено около 500 военнослужащих 1-го Украинского фронта. Все это "действие" транслировалось в прямом эфире местного телевидения. Польский журналист даже надел каску и "проверил на себе", как это - сносить монумент.

И я задумалась. Вот я стою в двухстах метрах от Брестской крепости. До границы с Польшей пятьсот метров. Та же природа, те же небо и ветер. Но какие разные люди! Пока одни кромсают монументы, издеваются над мертвыми, другие ухаживают за их могилами и хранят память о чужой истории.

В прошлом году Польша обвинила Беларусь в сносе памятников военнослужащим Армии Крайовой. Причем, не имея никаких доказательств. Уважаемые, несмотря на бесчинства, которые творила на советских землях Армия Крайова, белорусы не тревожат мертвых. Наоборот, заботятся об их памяти.





После Первой мировой войны на территории Беларуси остались многочисленные кладбища немецких, австро-венгерских, польских военнослужащих. Неизвестно, сколько их сложило головы на нашей земле - сотни тысяч, а возможно, и свыше миллиона. Белорусское правительство, общественные организации и просто энтузиасты следят за порядком на этих погостах. Что это: культура народа? Воспитание нации? Или самосознательность?

Здесь хочу привести один потрясающий пример патриотизма и любви к своему прошлому и стране. Брестский предприниматель Наталья Ильницкая по своей инициативе создает аллею памяти из возвращенных из Польши демонтированных памятников воинам Красной армии. Эти монументы после Второй мировой войны устанавливали за свои деньги простые жители польских населенных пунктов в благодарность красноармейцам за спасение от фашистов, а сегодня брестчанка спасает их от грязных рук польского правительства. Большинство памятников приходилось собирать буквально по частям. Сегодня все монументы реконструированы.





Думаю, не все знают, что на территории Беларуси захоронено около 40 тысяч солдат вермахта. Споры о том, должны ли немецкие военнослужащие оставаться погребенными в Беларуси, будут вестись всегда. Вопрос действительно неоднозначный. Сегодня работами по эксгумации их останков занимается 52-й поисковый батальон Министерства обороны. Одно из самых крупных мест погребения немецких солдат - кладбище в Брестской области. На входе посетителей встречает арка с мемориальной плитой. Также здесь выгравированы строки с призывом к миру. Все досмотрено. Идеальная чистота.

И знаете, сколько случаев, когда демонтировали или оскверняли их могилы, произошло в Беларуси? Ноль! Никто не рисует на надгробьях мертвых нацистов красные звезды, не разрушает их захоронения, не роняет плиты и не ворует таблички. Они покоятся в земле, которую пришли завоевывать, и народ, который они уничтожали, не тревожит их.