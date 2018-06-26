На территории Благовщины состоялось захоронение останков жертв фашистских расправ 1942-1943 годов

Еще одна страница сегодня вписана в историю мемориала "Тростенец". На одной из территорий масштабного комплекса состоялось захоронение останков жертв фашистских расправ (1942-1943 годов). Среди сотен тысяч людей, казненных в этом месте, - минчане, жители других регионов Беларуси и большой страны СССР, депортированные из Западной Европы. Мирные жители, военнопленные, узники гетто. Имена большинства из них неизвестны. Останки более 40 тел, упокоенные сегодня, тоже безымянны и похоронены в общей могиле. Атмосфера траурной церемонии и история печального места - в репортаже Натальи Бордиловской.

Археолог Вадим Кошман стал первым причастным к печальной находке. С осени прошлого года ученый вместе с коллегами из Института истории обеспечивал комплекс исследований под Минском, на территории Благовщины. Это не были раскопки или эксгумация. Специалисты изучали слой, открытый при земляных строительных работах, и собирали материальные свидетельства фашистских расправ над людьми. Предметов - десятки тысяч. Это личные вещи жертв, гильзы от пуль, которые забирали их жизни. Материал еще предстоит упорядочить. Первое же, что сделали археологи, - от общей массы находок отделили человеческие останки.

За период с мая 1942 по декабрь 1943 на территории Благовщины было убито более 150 тысяч человек. То, что сегодня удалось похоронить, только несколько десятков, - жуткий итог немецкой спецоперации зондеркоманды "1005-Центр". Когда заключенные перестали поступать в лагерь и карательные акты прекратились, захватчики стали заметать следы. Они раскапывали места захоронений, специальными крюками вытягивали трупы, укладывали их в штабеля и сжигали. Пепел снова закапывали.

Сегодня по общечеловеческим канонам останки с почтением и скорбью предали земле. В небо Благовщины вознеслись молитвы всех религиозных конфессий. Главы церквей читали заупокой и говорили о мире. Благовщина, которая в 40-х трагедией соединила судьбы людей разных возрастов, статусов, национальностей, сегодня, десятилетия спустя, собрала огромное количество участников мероприятия памяти. Представители власти и зарубежные дипломаты, молодежь, общественные организации и наследники жертв той войны. К братской могиле захоронения люди несли цветы.

Останки жертв репрессий в Благовщине были упокоены на кладбищенской территории мемориала. Здесь 34 могилы-рва, покрытые плитами. Здесь пилоны, символизирующие сожженный карателями лес. Авторы этой части мемориала - специалисты предприятия "Минскпроект".

Соавтор третьей очереди Тростенца - мемориала "Благовщина" - Галина Левина. Ее часть проекта называется "Последний путь". Архитектор воплотила в жизнь задумку своего легендарного отца. Пройдя Белую площадь жизни, минуя Красную (Парадокса), посетитель Благовщины окажется на Черной площади смерти, за которой это кладбище.