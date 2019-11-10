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На территории Брестской и Гродненской областей заработал единый безвизовый режим для иностранных туристов

Въезд через Национальный аэропорт Минск без виз на 30 дней

Также сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск.

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