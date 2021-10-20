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На территории Гомельского региона установлено новое место захоронения жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны
Новые места захоронения жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны устанавливаются и в Беларуси. Одно из таких нашли в лесу на территории Гомельского региона. Специалисты уже изъяли останки 45 человек.
Кажется, о тех жутких событиях, которые пришлось пережить белорусам во время Великой Отечественной войны, уже все изучено. Однако новые факты даже спустя более 70 лет продолжают всплывать в буквальном смысле из-под земли. Вот и под Гомелем, а если точнее - в Ченковском лесу, изрытом погребальными ямами, как выяснили специалисты, скрывается множество загубленных жизней и трагических событий, разобраться в которых в формате расследования уголовного дела о геноциде белорусов предстоит прокуратуре совместно с экспертами.
Михаил Черняков, начальник отдела управления судебно-медицинских экспертиз управления Госкомитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области:
Массовые расстрелы мирных жителей в годы войны
Изучая ранее неизвестные места захоронений в Ченковском лесу, специалисты обнаружили около двух десятков мест с костными останками. Не обошлось и без участия военных -помогли поисковики 52-го батальона. И, судя по найденным там предметам (а это расчески, портмоне, зеркальце, монеты и обувь), можно говорить о том, что несколько десятков лет здесь пролежали скелеты мирных граждан.
Александр Шинкарев, заместитель прокурора Гомельского района:
Сергей Гришаев, начальник управления криминалистических экспертиз и учетов управления Госкомитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области:
Кроме того, рассказывают работники прокуратуры, есть предположения, что людей, закопанных в этом лесу, могли привезти из гетто, расположенного в областном центре в районе Монастырек и из гомельской тюрьмы.
Для установления обстоятельств и мест, где совершались преступления нацистов на территории Гомельского региона, брошены все силы на поиск живых свидетелей войны. А таких осталось немного.
Поэтому основная работа по расследованию уголовного дела ведется при помощи архивов, в том числе из России.
За 2 года, пока Гомель находился в оккупации, от населения осталась только 10-я часть. Остальных угнали в Германию или убили. Кто-то смог эвакуироваться. Именно в Гомеле находилась немецкая военная администрация. Действовал комендантский час. За появление на улице в темное время суток, равно как и за любое неповиновение, грозил расстрел.
Всего на территории Гомельского региона за время войны нацисты убили порядка 140 тысяч человек. Большая часть из них - военнопленные Красной армии. Что касается мирного населения - это более 30 тысяч загубленных жизней.
Уже сейчас, по оценкам экспертов, можно сказать, что Ченковский лес – одно из самых больших мест захоронения во всей Гомельской области. Уже к концу ноября специалисты планируют получить результаты проведенных экспертиз по найденным останкам, а значит - дополнить пробелы в истории новыми фактами.
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