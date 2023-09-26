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На территории Купаловского мемориального заповедника "Вязынка" прошла реконструкция праздника "Богач 2023"
На территории Купаловского мемориального заповедника "Вязынка" прошла реконструкция праздника "Богач 2023". Насыщенная программа включила в себя традиционный обряд с пересыпанием зерна и зажжением огня, также были песни разных регионов Беларуси, танцы, мастер-классы и лекции.
В белорусском народном календаре Богач - это праздник урожая, однако его история уходит глубоко в язычество. Односельчане выполняли обряд и верили, что при соблюдении традиций в следующем году урожай будет хороший.
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