На территории Купаловского мемориального заповедника "Вязынка" прошла реконструкция праздника "Богач 2023". Насыщенная программа включила в себя традиционный обряд с пересыпанием зерна и зажжением огня, также были песни разных регионов Беларуси, танцы, мастер-классы и лекции.

В белорусском народном календаре Богач - это праздник урожая, однако его история уходит глубоко в язычество. Односельчане выполняли обряд и верили, что при соблюдении традиций в следующем году урожай будет хороший.