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На территории мемориала "Дальва" в память о сожженных в июне 1944-го жителях деревни высадили 44 дерева

Республиканская акция по восстановлению лесов продолжается в Беларуси. На территории мемориального комплекса "Дальва" сотрудники Департамента охраны и ребята военно-патриотического клуба "Филин" в память о погибших высадили 44 дерева, символизирующих количество жителей этой деревни, которая была сожжена за несколько дней до освобождения Беларуси.

В огне погибли 29 детей, 13 женщин и двое мужчин. Старшему из погибших было 80 лет, а самому младшему около двух. На месте трагедии были поставлены три креста разной высоты, символизирующие 3 поколения погибших жителей.

Участники акции возложили цветы и почтили память минутой молчания у скульптуры "Мать и дитя", посетили дом-музей, повествующий об истории деревни.

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