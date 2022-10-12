ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На территории мемориала в Ленино перезахоронили останки 12 воинов, погибших в годы Великой Отечественной

События осени 43-го сегодня вспоминали в Ленино. В годы Великой Отечественной здесь развернулось масштабное сражение по освобождению Горецкого района от фашистских захватчиков, унесшее жизни тысяч защитников Родины, в том числе бойцов Польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко, которые плечом к плечу с советскими солдатами стояли насмерть. Минутой молчания представители общественности (в том числе представители Посольства Польши в Беларуси) почтили жертв войны у мемориалов.

Мы очень благодарны жителям, местным властям, обществу за то, что они не забывают, ухаживают за этими могилами. В каком они состоянии, видно, и мы очень рады все.
Цезари Карпински, советник-посланник Посольства Польши в Беларуси

На территории мемориала в Ленино, посвященному боевому содружеству в годы Великой Отечественной, прошел также митинг-реквием с перезахоронением останков 12 воинов, которых обнаружили во время поисковой экспедиции на местах боев бойцы 52-го специализированного батальона Вооруженных сил Беларуси. У братской могилы погибших героев почтили минутой молчания.

Важно именно для молодежи показать, что наши деды и прадеды в годы ВОВ - партизаны, подпольщики, бойцы на полях сражений - отдавали жизни. Они были патриотами своей Родины. Не жалея сил, для того, чтобы сегодня мы имели мирное небо над головой.
Ирина Раинчик, председатель Могилевского областного совета депутатов

Участники митинга побывали сегодня и в самом музее боевого содружества, где хранятся документы и раритеты военных лет, отметив значимость сохранения мира сегодня.

Фото:БелТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все