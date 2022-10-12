На территории мемориала в Ленино перезахоронили останки 12 воинов, погибших в годы Великой Отечественной

Важно именно для молодежи показать, что наши деды и прадеды в годы ВОВ - партизаны, подпольщики, бойцы на полях сражений - отдавали жизни. Они были патриотами своей Родины. Не жалея сил, для того, чтобы сегодня мы имели мирное небо над головой.

Ирина Раинчик, председатель Могилевского областного совета депутатов