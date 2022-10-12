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На территории мемориала в Ленино перезахоронили останки 12 воинов, погибших в годы Великой Отечественной
События осени 43-го сегодня вспоминали в Ленино. В годы Великой Отечественной здесь развернулось масштабное сражение по освобождению Горецкого района от фашистских захватчиков, унесшее жизни тысяч защитников Родины, в том числе бойцов Польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко, которые плечом к плечу с советскими солдатами стояли насмерть. Минутой молчания представители общественности (в том числе представители Посольства Польши в Беларуси) почтили жертв войны у мемориалов.
Мы очень благодарны жителям, местным властям, обществу за то, что они не забывают, ухаживают за этими могилами. В каком они состоянии, видно, и мы очень рады все.
На территории мемориала в Ленино, посвященному боевому содружеству в годы Великой Отечественной, прошел также митинг-реквием с перезахоронением останков 12 воинов, которых обнаружили во время поисковой экспедиции на местах боев бойцы 52-го специализированного батальона Вооруженных сил Беларуси. У братской могилы погибших героев почтили минутой молчания.
Важно именно для молодежи показать, что наши деды и прадеды в годы ВОВ - партизаны, подпольщики, бойцы на полях сражений - отдавали жизни. Они были патриотами своей Родины. Не жалея сил, для того, чтобы сегодня мы имели мирное небо над головой.
Участники митинга побывали сегодня и в самом музее боевого содружества, где хранятся документы и раритеты военных лет, отметив значимость сохранения мира сегодня.
Фото:БелТА
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