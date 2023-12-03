План "Погода" ввели на территории Минской области: ГАИ настоятельно рекомендует не обгонять снегоуборочную технику

На территории Минской области ввели план "Погода". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой в УВД Минского облисполкома.

"Для безопасности водителей и пешеходов на дорогах работает техника по уборке снега. Проезжая часть обрабатывается песко-соляной смесью. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует не опережать, а тем более не обгонять снегоуборочную технику", - рассказали в УВД.

Водителям необходимо выбирать безопасную скорость, проявлять осторожность и повышенное внимание, не допускать резких маневров и торможений, быть внимательными при движении на мостах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, на закруглениях, спусках и подъемах дорог. Также в УВД Минского облисполкома напомнили о необходимости пристегнуться ремнями безопасности.

Учитывая погодные условия, лучше отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного транспорта.