На территории Полоцкого кадетского училища открыли памятник Герою Беларуси Никите Куконенко

В Полоцке открыли памятник Герою Беларуси Никите Куконенко. Он символизирует мужество и высочайший уровень мастерства, которые в районе Барановичей проявили летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, направив самолет подальше от жилых построек и избежав гибели людей.

Полет 19 мая 2021 года стал для них последним. Никита Куконенко - выпускник Полоцкого кадетского училища, именно поэтому было принято решение установить памятник рядом с кадетским корпусом. В училище создана экспозиция, которая также хранит память о Герое Беларуси.

"Я рада, что город помнит его. Он всегда улыбался, советовался. Спрашивал: мамочка, что сделать? Самый лучший ребенок на свете", - поделилась воспоминаниями мама Героя Беларуси Никиты Куконенко Наталья Сивухина.

Установлен этот памятный знак, чтобы мы могли ему поклониться, прочитать на обратной стороне историю подвига. Это является символом патриотизма, символом героизма. Он, несомненно, будет служить для наших ребят источником смелости, мужества и отваги. Станислав Красовский, директор Полоцкого кадетского училища

"Это дань уважения человеку-патриоту, Герою Беларуси, который ценой собственной жизни отвел беду. Я думаю, что этот памятник органично впишется в ту историко-культурную среду, чтобы воспитывать настоящих патриотов Беларуси", - сказал председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко.