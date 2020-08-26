На территории сразу пяти стран продолжаются Армейские игры

В этом году военные запланировали провести 30 международных конкурсов в Азербайджане, Армении, Беларуси, России и Узбекистане. На Брестском полигоне проходят сразу два конкурса - среди десантников "Полярная Звезда" и стрелков. На Брестском полигоне работает мой коллега Юрий Шевчук. У него все подробности.



Третий день Армейских международных игр - 2020 на Брестском полигоне начался с очередного этапа конкурса "Снайперский рубеж". Он подвел черту под первый этапом конкурса. Сегодня участники определяли лучших в индивидуальном зачете в стрельбе из неудобного положения.





"Снайперский рубеж"

Это выступление представителя белорусской сборной. Артем - солдат срочной службы, но, несмотря на свой небольшой опыт в снайперском деле, сегодня он показал один из лучших результатов. Стрелок закрыл три мишени из трех в упражнении "стрельба из неудобных положений".

Состязательная часть конкурса "Снайперский рубеж" проводится по четырем этапам. В индивидуальном и парном зачетах снайперам предстоит выполнить 16 стрелковых упражнений. Четвертый этап – снайперская эстафета. Военнослужащие будут стрелять из снайперских винтовок, автомата Калашникова и пистолета Макарова. В соревнованиях участвуют военнослужащие из 7 стран. Помимо хозяев конкурса, свои команды представили Армения, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Вьетнам.

Нгуен Динь Хоа, участник конкурса "Снайперский рубеж" (Вьетнам):

"Для меня это первые Армейские игры. Но я вижу очень хорошую подготовку и организацию белоруской стороны. Отличная схема мишеней. Самая большая трудность для меня - это определять дальность цели, так как на полигоне сильный ветер".



Нововведения конкурса

"Снайперский рубеж" Международных армейских игр по традиции проводится именно на Брестском полигоне. Каждый год организаторы стараются привнести в конкурс новшества. Во-первых, это создает дополнительный интерес для участников, во-вторых, повышает уровень их мастерства. Исключением не стал и этот год. В конкурсе появилось сразу несколько новых упражнений. Еще одним нововведением конкурса в этом году, или даже лучше сказать, его украшением, стала женская команда сборной Беларуси. И стоит сказать, что наши девчонки оказались не промах.

Женский взгляд на Армейские игры

В этом году женская сборная выступает вне зачета, но, как показывает практика, девушки могут навязать серьезную конкуренцию парням. Например, промежуточные результаты Натальи Онищук в индивидуальном зачете закрепили ее на втором месте среди всех участников. К слову, недавно девушка стала обладательницей знака отличия "Доблесть и мастерство". Это своеобразный краповый берет для десантников.

По промежуточным результатам пока белорусские стрелки уверенно лидируют. К слову, в прошлом году наша команда заняла первое общекомандное место в конкурсе "Снайперский рубеж". Планы на этот не менее амбициозные.

Планы Брестского полигона на четвертый день "АрМИ-2020"