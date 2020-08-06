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На территории столичной гимназии № 29 открылась новая спортивная площадка

Еще один шаг навстречу спорту. На территории столичной гимназии № 29 открылась новая спортивная площадка. Здесь и футбольное поле с искусственным покрытием, зона для игры в баскетбол, беговые дорожки и силовые тренажеры. Кроме того, на стадионе появились парковки для велосипедов и игровая территория для самых маленьких.
Приятным спортивным бонусом новая площадка станет не только для учащихся гимназии. Заниматься спортом здесь смогут и жители ближайших домов.

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