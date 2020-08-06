3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На территории столичной гимназии № 29 открылась новая спортивная площадка
Еще один шаг навстречу спорту. На территории столичной гимназии № 29 открылась новая спортивная площадка. Здесь и футбольное поле с искусственным покрытием, зона для игры в баскетбол, беговые дорожки и силовые тренажеры. Кроме того, на стадионе появились парковки для велосипедов и игровая территория для самых маленьких.
Приятным спортивным бонусом новая площадка станет не только для учащихся гимназии. Заниматься спортом здесь смогут и жители ближайших домов.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов