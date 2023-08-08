На стройке в "Минск Мире" погиб рабочий

На территории строительного объекта "Минск Мир" погиб рабочий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственныйкомитет.

Как стало известно, трагедия произошла сегодня утром. На территории строительного объекта "Минск Мир" в лифтовой шахте найдено тело 47-летнего арматурщика с признаками падения с высоты.

Предварительно установлено, что находясь на одном из этажей строящегося здания, мужчина упал в шахту. От полученных травм он скончался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства инцидента будут установлены Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета в результате проверки. На особом контроле следователей причины и условия, которые стали основанием для гибели рабочего.