СРОЧНО! На территории Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300

Сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300.

О происшествии немедленно был проинформирован глава государства. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения.

По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего:

1. залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону;

2. ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

На месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, Минобороны.

Сведений о пострадавших на данный момент не имеется. Ракета упала в поле. Фото публикуют каналы, связанные с силовым блоком страны.