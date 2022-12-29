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СРОЧНО! На территории Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300
Сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300.
О происшествии немедленно был проинформирован глава государства. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения.
По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего:
1. залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону;
2. ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.
На месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, Минобороны.
Сведений о пострадавших на данный момент не имеется. Ракета упала в поле. Фото публикуют каналы, связанные с силовым блоком страны.
Фото:Telegram-канал "Белорусский силовик"
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