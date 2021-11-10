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На территорию лагеря беженцев на белорусско-польской границе продолжают прибывать новые группы мигрантов
"Беларусь 1" продолжает следить за ситуацией на границе. Обстановка там по-прежнему сложная. На территорию лагеря продолжают прибывать новые группы мигрантов. Белорусская сторона делает все возможное, чтобы помочь людям с питанием и обогревом. Учитывая, что состояние некоторых крайне тяжелое, в лагере дежурит карета скорой помощи.
В эпицентре событий и съемочная группа Агентства теленовостей. Ксения Лебедева на связи со студией.
Польша продолжает геноцид на границе
День на белорусско-польской границе выдался относительно спокойным и без происшествий в отличие от ночи, когда белорусские пограничники нашли избитых поляками мигрантов и выброшенных обратно в Беларусь. Пока мы не смогли пообщаться с пострадавшими. В данный момент с ними работает следствие, прессу попросили их не тревожить.
Демократия по-варшавски
Нужно отметить, что сегодня от рук польских пограничников пострадал и 4-летний ребенок - ему плеснули в лицо газ.
Понятно, что ребенок опасность никакую не представляет. Однако польские пограничники таким образом развлекаются, иначе и не назовешь. За кадром слышен смех. Фашизм в чистом виде.
Очередная гуманитарная помощь от белорусов
Нужно отметить, что днем в лагерь беженцев прибыла очередная гуманитарная помощь от Беларуси. Поскольку много детей, еще вчера женщины просили молоко. Из продуктов - сосиски, консервы. Нужно отметить, продукты халяль, что для мигрантов с Ближнего Востока важно.
Польша скрывает правду
Как было уже ранее замечено коллегами, на белорусско-польской границе большое количество представителей белорусских СМИ, блогеров, лидеры общественного мнения, чего не скажешь, о польской стороне. Как известно, польские власти не подпускают СМИ к приграничной территории, чтобы не эскалировать конфликт в польской общественности.
Воспрепятствовать распространению откровенной дезинформации
Как стало недавно известно, Мининформ совместно с МИД Беларуси прорабатывает вариант оперативной аккредитации и прибытия представителей ряда польских медиа. Прибытие польских коллег в Беларусь поможет сократить количество фейков в информационном поле ЕС о ситуации на белорусско-польской границе. На территорию лагеря постоянно прибывают новые группы мигрантов. Мы следим за ситуацией. Больше информации в следующих выпусках.
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