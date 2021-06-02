На TIBO-2021 представлены новации из 11 стран

Площадка представляет новации и не только белорусские - в этом году новейшие разработки к нам привезли из 11 стран. На форуме более 100 научно-технических и инновационных разработок из различных сфер. Масштабность мероприятия показывает, что Беларусь достигла высоких результатов в развитии технологий. И на будущее задачи стоят не менее амбициозные - в планах реализация многих значимых проектов, в том числе и в кооперации с ЕАЭС.