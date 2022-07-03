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На торжественные мероприятия у Кургана Славы приглашены участники акции "Дорогами мужества и стойкости"
На торжественные мероприятия у Кургана Славы сегодня приглашены и участники акции "Дорогами мужества и стойкости". Ее маршрут - 27 населенных пунктов страны.
Это Пинск и Орша, Жлобин и Лида, Заславль, Бобруйск. За героизм и боевые заслуги эти города награждены вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". Об исторической памяти - Елена Витко.
Десятки часов откровенного диалога и тысячи неравнодушных белорусов. Школьники и студенты, трудящиеся и люди золотого возраста, эксперты. Акция "Дорогами мужества и стойкости" в канун 3 Июля объединила всех.
Такие встречи на самом деле очень вдохновляют. Когда ты таких слушаешь экспертов, когда разговор глаза в глаза - такие встречи настраивают тебя на нужную волну.
Замотивированные, сплоченные историей и главное - устремленные в будущее. Именно такой коллективный портрет можно было бы составить для участников во всех регионах.
Для любого белоруса большая гордость, что не одно десятилетие мы живем в свободном, независимом государстве. И праздник 3 Июля - значимый для любого поколения наших граждан.
Выросли новые поколения, но историческая память, историческая правда являются тем оплотом, который позволяет нам в настоящее время бороться и сохранять мир.
Всего за две недели патриотическая эстафета объединила 27 населенных пунктов страны. Среди них Пинск и Бегомль, Рогачев и Лида. В маршруте также Борисов, Могилев, Минск. Все они удостоены вымпела "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".
О фронтовых заслугах земляков говорили и в Молодечно. Причем историческую память там сохраняют не только сердцем - в делах. Местная молодежь работает над школьными экспозициями. Недавно открыли зал памяти жертв геноцида белорусского народа "Растерзанные души".
Как только мы обращаемся к истории, как только к тому подвигу, все становится более четким, все становится более понятным, где добро, а где зло. Ведь люди шли в бой, отдавали жизни за свою Родину.
Потери в боях, сожженные деревни, страшные пытки в концлагерях и гетто. Забыть трагедию нельзя. Символично, что в Год исторической памяти появилось немало тематических экспозиций. Эта в Заславле (город также присоединился к памятной эстафете).
В Заславль фашистские захватчики пришли в июне 1941. Взять тогда еще городской поселок рассчитывали всего за несколько часов. Но Красная армия и местные жители противостояли 3 дня. Затем 3 года сражались с оккупационным режимом, а 4 июля 1944 года пришли освободители. В память о подвиге и героизме в 2009 году Заславль удостоен вымпела "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".
Бархатное темно-красное полотно, обрамленное шелковой золотой бахромой. Таких 27 вымпелов. Впервые в День Независимости они встретятся у Кургана Славы. Уже совсем скоро символы мужества и стойкости понесут солдаты роты почетного караула.
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