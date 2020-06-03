На трассе М4 лось попытался перепрыгнуть автомобиль. Момент попал на видео

До столкновения, сообщается, что сохатый перепрыгнул ограждение и пошел на штурм авто. От удара зверь подлетел вверх, перевернулся и рухнул на дорогу. Информации в ГАИ о ДТП не поступало. По сообщениям очевидцев, у машины рассыпалось стекло, а лось после столкновения направился в сторону леса.



