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На трассе М4 лось попытался перепрыгнуть автомобиль. Момент попал на видео
До столкновения, сообщается, что сохатый перепрыгнул ограждение и пошел на штурм авто. От удара зверь подлетел вверх, перевернулся и рухнул на дорогу. Информации в ГАИ о ДТП не поступало. По сообщениям очевидцев, у машины рассыпалось стекло, а лось после столкновения направился в сторону леса.
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