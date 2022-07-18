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На трассе Минск - Гомель грузовик наехал на маршрутку, пострадали 2 человека

Авария на трассе М5 Минск - Гомель с участием маршрутного такси. Два человека пострадали, с места ДТП их увезли в марьиногорскую больницу. Авария произошла перед регулируемым пешеходным переходом. В момент столкновения горел красный свет. Водитель грузовика не учел дистанцию и совершил наезд на маршрутку. По инерции микроавтобус въехал во впередистоящие автомобили.

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