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На трассе Минск - Гомель грузовик наехал на маршрутку, пострадали 2 человека
Авария на трассе М5 Минск - Гомель с участием маршрутного такси. Два человека пострадали, с места ДТП их увезли в марьиногорскую больницу. Авария произошла перед регулируемым пешеходным переходом. В момент столкновения горел красный свет. Водитель грузовика не учел дистанцию и совершил наезд на маршрутку. По инерции микроавтобус въехал во впередистоящие автомобили.
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