На трассе Минск - Гомель грузовик наехал на маршрутку, пострадали 2 человека

Авария на трассе М5 Минск - Гомель с участием маршрутного такси. Два человека пострадали, с места ДТП их увезли в марьиногорскую больницу. Авария произошла перед регулируемым пешеходным переходом. В момент столкновения горел красный свет. Водитель грузовика не учел дистанцию и совершил наезд на маршрутку. По инерции микроавтобус въехал во впередистоящие автомобили.