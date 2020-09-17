ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На трассе Минск - Гродно фура протаранила трактор

Выясняются обстоятельства аварии в Лидском районе. Накануне вечером на трассе Минск - Гродно фура протаранила трактор. Большегруз ехал в крайней правой полосе в сторону столицы. За рулем был 52-летний житель Польши. В какой-то момент фура протаранила трактор с прицепом, который следовал в попутном направлении. В результате сильного удара тягач и грузовик оказались в кювете. Травмирован водитель трактора. С переломами позвоночника его госпитализировали. Известно, что сельхозтехника двигалась с включенным проблесковым маячком.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все