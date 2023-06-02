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В отношении троих минчан возбуждены уголовные дела за похищение человека
Сотрудники ГУБОП задержали троих жителей столицы, которые похитили и вывезли в лес мужчину за невозврат долга. Установлено, что в 2020 году житель Могилева предложил одному из фигурантов вложить деньги в организацию договорных матчей в России и получать прибыль от ставок на проплаченные спортивные события. Минчанину схема понравилась, он привлек в дело еще двоих друзей. В сумме они передали нелегальному букмекеру около 150 тыс. долларов. Но план провалился, все деньги оказались потеряны.
У подельников имелись долговые расписки, но возвращать сбережения законным путем они не стали. Вместо этого заманили обидчика в Минск, забрали телефон и вывезли в лес. С применением насилия и под угрозой расправы над родственниками требовали вернуть всю сумму. Для демонстрации серьезности намерений заставили жертву раздеться и, сняв все на видео, уехали. После очередной встречи с потерпевшим сообщников задержали бойцы СПБТ "Алмаз".
Как добавили в Следственном комитете, должник старался частями возвращать деньги, но мужчин не устраивали суммы. Следователями возбуждены уголовные дела за похищение человека и принуждение к выполнению обязательств. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
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