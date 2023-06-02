В отношении троих минчан возбуждены уголовные дела за похищение человека

У подельников имелись долговые расписки, но возвращать сбережения законным путем они не стали. Вместо этого заманили обидчика в Минск, забрали телефон и вывезли в лес. С применением насилия и под угрозой расправы над родственниками требовали вернуть всю сумму. Для демонстрации серьезности намерений заставили жертву раздеться и, сняв все на видео, уехали. После очередной встречи с потерпевшим сообщников задержали бойцы СПБТ "Алмаз".

Сергей Ванагель, начальник отдела 5-го (по г. Минску) управления ГУБОПиК МВД Беларуси