На центр Минска обрушился сильный ливень - остановлено движение некоторого транспорта

Из-за сильного ливня в центре Минска остановлено движение некоторых трамваев, троллейбусов и автобусов, сообщает БЕЛТА.



"Минсктранс" информирует, что с 19.28 на ул.Ульяновской - ул.Ленина в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения трамваев маршрутов № 1, 4, 7. Движение организовано до разворотного кольца на ул.Змитрока Бядули.



С 19.31 на пр.Машерова - пр.Независимости в обоих направлениях остановлено движение трамваев маршрутов № 1, 3, 4, 5, 6, на ул.Свердлова (под путепроводом) в направлении вокзала - троллейбусов маршрутов № 3, 6, 16, 200, 36. Движение организовано до ОП "Фабрика "Коммунарка".



С 19.34 на ул. Долгобродской - ул.Уральской и на ул.Козлова - ул.Ботанической в обоих направлениях из-за подтопления остановились трамваи маршрутов № 3, 6, 7. Движение организовано до Тракторного завода.



С 19.30 на ул.Пулихова в обоих направлениях произошла остановка автобусов №57. Движение организовано по ул.Первомайской, ул.Захарова.



Изменения внесены в движения автобусных маршрутов № 3с, 79, 81э, 102ю - они следуют по ул.Аранской, ул.Могилевской до ДС "Дружная".



С 19.46 на ул.Академической (ОП "Ботаническая") в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов маршрутов № 33, 34, 35, 61, 92.



С 19.54 на пр.Партизанском (ОП "Мотовелозавод") в обоихнаправлениях из-заподтопления произошла остановка движения троллейбусов маршрутов № 3, 16, 19, 36, 59 и автобусного маршрута №79.



С 20.07 на ул.Долгобродской (ОП "Парк 50-летия Октября") в обоих направлениях остановились трамваи маршрутов № 3, 6, 7. Движение со стороны пр.Независимости организовано до ул.З.Бядули.



С 19.51 на ул.О.Кошевого - пр.Партизанском из-за технически неисправного транспорта произошла остановка движения троллейбусов маршрутов №49 в направлении РК "О.Кошевого". Движение организовано по ул.Ванеева, пр.Партизанскому, ул.О.Кошевого, ул.Буденного.



С 20.05 на пр.Партизанском (ст.м. "Партизанская") в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов маршрутов №3,16, 34 и автобусных маршрутов №9, 79, 93.



С 20.26 на ул.Якубова (ОП "Свислочь") в обоих направлениях из-за подтопления остановились троллейбусы на маршруте №35.

