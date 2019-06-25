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На церемонию закрытия II Европейских игр забронировано около 80 % билетов

В эти дни готовится церемония закрытия II Европейских игр, которая, по словам организаторов, обещает быть не менее яркой, чем открытие. Забронировано около 80 % билетов. Остальная часть пока в свободном доступе. Не пропустите!

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