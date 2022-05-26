На Цнянском водохранилище прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Вертолет, плавучие средства и автокраны задействовали во время комплексных учений. Площадкой для тренировок спасателей, а также коммунальных и аварийных служб города стало Цнянское водохранилище. Здесь отработали слаженность действий во время чрезвычайных происшествий разного характера и план оказания помощи населению. В сценарии - спасение людей на воде, их временное отселение из зон чрезвычайных ситуаций, оказание медпомощи пострадавшим, а также тушение пожаров в лесных массивах с привлечением авиации, ликвидация дорожных аварий с участием большегрузов.