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На Цнянском водохранилище прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций
Вертолет, плавучие средства и автокраны задействовали во время комплексных учений. Площадкой для тренировок спасателей, а также коммунальных и аварийных служб города стало Цнянское водохранилище. Здесь отработали слаженность действий во время чрезвычайных происшествий разного характера и план оказания помощи населению. В сценарии - спасение людей на воде, их временное отселение из зон чрезвычайных ситуаций, оказание медпомощи пострадавшим, а также тушение пожаров в лесных массивах с привлечением авиации, ликвидация дорожных аварий с участием большегрузов.
Во время комплексных учений спасатели отрабатывают вопросы взаимодействия между службами, задействованными на ликвидации. Используют и систему централизованного оповещения.
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