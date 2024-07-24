На туристической карте Беларуси появилась новая локация - первый контактный альпака-парк

Погода в Беларуси
Минск3°
Гомель6°
Брест1°
Могилев3°
Гродно3°
Витебск2°
Минск
3°
В Беларуси появилась новая локация для зоотерапии и мастер-классов по уходу за экзотическими животными. Гости контактного парка могут гладить и кормить питомцев полезными лакомствами: фруктами, овощами и специальным комбикормом. В отличие от типичных зооцентров, здесь в просторных апартаментах обитают карликовые козы, дикобразы, мелкие грызуны и высокогорные альпаки. Восемь плюшевых животных из семейства верблюжьих осваивают зеленые равнины в своем новом доме.
Такой тактильный формат экскурсий особенно по душе детям. Также организаторы планируют создать на территории парка дог-френдли-музей, где будут жить корги из Уэльса. Царские покои для них почти готовы.