На туристической карте Беларуси появилась новая локация - первый контактный альпака-парк

В Беларуси появилась новая локация для зоотерапии и мастер-классов по уходу за экзотическими животными. Гости контактного парка могут гладить и кормить питомцев полезными лакомствами: фруктами, овощами и специальным комбикормом. В отличие от типичных зооцентров, здесь в просторных апартаментах обитают карликовые козы, дикобразы, мелкие грызуны и высокогорные альпаки. Восемь плюшевых животных из семейства верблюжьих осваивают зеленые равнины в своем новом доме.