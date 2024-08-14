На туркарте Минской области - новая аквалокация. В этом году берег озера Мястро получил комфортную зону для отдыха. Это символический подарок жителям и туристам Мяделя ко дня первого письменного упоминания города. Об обновлении береговой линии - Александра Гойтан (см. видео).