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На туркарте Минской области - новая аквалокация

На туркарте Минской области - новая аквалокация. В этом году берег озера Мястро получил комфортную зону для отдыха. Это символический подарок жителям и туристам Мяделя ко дня первого письменного упоминания города. Об обновлении береговой линии - Александра Гойтан (см. видео).

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