На участках для голосования создана безбарьерная среда

Этому вопросу уделяется особое внимание. Кроме пандусов и перил, где это необходимо, есть информация о кандидатах шрифтом Брайля, а также специальный трафарет. Отметим, 98 % всех участков по стране оборудованы сидячими местами.



"То, что я в инвалидной коляске в доступной среде, - здесь все идеально. Подъезды, пониженные бордюры, пандусы, БРСМ помогает на входе, выходе, проведут, помогут, подскажут, никаких вопросов нет - было бы желание".



