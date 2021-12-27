На участке Калинковичи - Светлогорск - Жлобин открыто движение электричек

Скорость, комфорт и экологичность. В свой 159-й день рождения Белорусская железная дорога открыла регулярное движение электричек на участке Калинковичи - Светлогорск - Жлобин. Работы по созданию ветки начались в 2018 году. Реализовать проект помогли китайские партнеры. Новое звено магистрали ускорит путь из райцентра в столицу. Ежедневный электропоезд Калинковичи - Минск всего за три с половиной часа доставит пассажиров до конечной станции. Следующий этап электрификации - связать Калинковичи и Мозырский район.



Общая протяженность электрифицированных участков Белорусской железной дороги составляет более 1 300 километров.