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На участке Калинковичи - Светлогорск - Жлобин открыто движение электричек
Факт
Скорость, комфорт и экологичность. В свой 159-й день рождения Белорусская железная дорога открыла регулярное движение электричек на участке Калинковичи - Светлогорск - Жлобин. Работы по созданию ветки начались в 2018 году. Реализовать проект помогли китайские партнеры. Новое звено магистрали ускорит путь из райцентра в столицу. Ежедневный электропоезд Калинковичи - Минск всего за три с половиной часа доставит пассажиров до конечной станции. Следующий этап электрификации - связать Калинковичи и Мозырский район.
Общая протяженность электрифицированных участков Белорусской железной дороги составляет более 1 300 километров.
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