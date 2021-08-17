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На участке Лидского погранотряда литовские силовики пытались вытолкнуть беженцев на территорию Беларуси

Очередные свидетельства "демократии" по-литовски: инцидент зафиксировали сегодня на участке Лидского погранотряда. На видео литовские силовики пытаются жестко вытолкнуть беженцев на территорию Беларуси. Среди них есть дети, в том числе грудные, а также беременная женщина. Все просьбы о предоставлении убежища литовские пограничники намеренно игнорируют.

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