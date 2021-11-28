На участке пограничной заставы "Видзы" литовские силовики выбросили на границу труп избитого беженца

Тревожные новости каждый день продолжают поступать не только с польской, но и литовской сопредельной стороны. Сегодня литовские силовики выбросили на границу труп избитого беженца. На участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет.

Сам факт такого зверства просто не укладывается в голове. И объяснения таким поступкам найти трудно. Тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни просто выкинули на нашу территорию. И это далеко не первый случай жестокости от наших соседей. Причем, достоверную информацию о масштабах преступлений и литовцев, и поляков в режиме медиаштиля сейчас получить очень сложно. Подробности - в следующем материале.

Рассказывает Алексей Мартиненок.

Эти кадры действительно шокируют! Оперативная группа работает на месте происшествия. Возле тела следователи нашли одежду и продукты питания. Документов, удостоверяющих личность, нет, лишь некая инструкция заполненная, видимо, самим погибшим.

Следователи опросили местных жителей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области. По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Оксана Лазько, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области

Что это? Намек Литвы, что так будет с каждым, кто перейдет границу? Сказать сложно. Но уровень цинизма и жестокости явно зашкаливает. Стоит ли говорить, что чувствуют те, кто был рядом с погибшим. Они видят, сколько агрессии выливают на беженцев то польские, то литовские военные.













В сентябре в районе Августовского канала было обнаружено тело беженки из Ирака. Тогда рядом с погибшей были трое маленьких детей, муж и пожилая женщина. По словам беженцев, польские силовики привезли их к границе на машине и под угрозами вытолкнули на белорусскую сторону. При этом взрослые и дети были босиком (на призывы о помощи польские силовики не реагировали).

В августе на видео попали кадры, как сотрудники пограничной службы Литвы перетаскивают без сознания беременную женщину (беженку) на линию к белорусской границе.

При молчаливом одобрении Евросоюза, очевидно, еще тогда (летом) литовские силовики отложили в сторону все возможные правовые акты и принялись избивать беженцев до смерти. Гражданин Ирака, перебравшись через границу со стороны Литвы, умер на руках у белорусского пограничника. (Об этом мы также рассказывали).













Тем временем польское издание "Ведомости Онет" раскрывает очень неприятные для официальной Варшавы подробности. Журналисты заявляют, что во время кризиса на границе погибли не менее 12 мигрантов, но это лишь официальные данные. Часть погибших уже похоронили, в основном неподалеку от мест, где они были найдены.

Жители закрытой зоны заявили журналистам, что еще до появления военных и полицейских патрулей на границе, помогая мигрантам под покровом ночи в лесах, в том числе Беловежской пущи, видели много тел мигрантов. Эту информацию, конечно, опровергают официальные польские власти.

Удивительно, когда ЕС пропагандирует терпение к беженцам, но, в то же время их страны творят такой ужас на границе! Может мировому сообществу все же стоит задуматься над происходящим?