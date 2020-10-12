На учениях с миротворческими силами ОДКБ задействовано более 120 единиц военной и спецтехники

В Беларуси началось командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020". Церемония открытия состоялась на полигоне Лосвидо 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В ходе учения будет отработана подготовка и ведения миротворческой операции Коллективными силами ОДКБ в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. В учении принимают участие более 900 человек. Задействовано более 120 единиц военной и спецтехники, в том числе вертолеты и беспилотные летательные аппараты.