На улицах Минска ГАИ проводит акцию "Пешеход"

Накануне каникул столичная Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Под пристальным вниманием пешеходы, велосипедисты и водители. Им напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. В Партизанском районе Минска сотрудникам ГАИ помогают и юные инспекторы. Около гимназии № 5 они провели экзамен на знание ПДД у одноклассников и пешеходов.